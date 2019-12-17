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"Меня раздуло": Гузеева пожаловалась на жуткую боль

"Меня раздуло": Гузеева пожаловалась на жуткую боль
Лариса Гузеева. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
Ведущая шоу "Давай поженимся" помяла грудь в прямом эфире и разоткровенничалась о своих страданиях

Лариса Гузеева на всю страну поделилась интимными подробностями своей жизни. После того, как звезду выписали из роддома, она сразу же оставила ребенка дома и ушла отдыхать с подружками. При этом грудь Гузеевой разрывалась от боли.

"Я говорю, мама, у меня очень сильно болит грудь, меня раздуло. Ребенок надрывается. <…> Грудь так ломило", – рассказала Гузеева на съемках выпуска передачи "Давай поженимся".

Неприятные ощущения не помешали Ларисе Гузеевой отдохнуть. Своего старшего сына она оставила с мамой и мужем Кахой Толордавой.

"Позвонила подружке, сказала, накрывай стол, я еду. Забрала все свадебные деньги, зашла в магазин, купила себе кольцо. Моя мама звонила, плакала и говорила: "доченька, вернись, пожалуйста. Георгий плачет, его нужно кормить",

– добавила Гузеева.

Некоторые зрители, посмотревшие выпуск, решили, что Гузеева просто вошла в роль и рассказывает придуманную историю. Другие же восхищаются искренностью ведущей "Давай поженимся".

"Гузеева в молодости жгла", "Смешно! Фантазерка и актриса пропитана до костей!", "Как она мне нравится, искренняя такая", "Лариса настоящая актриса! Якобы из своей жизни, молодец!", "Мама с прибабахом называется", "Сказочница", – написали под видео.

Во втором браке Лариса Гузеева родила дочь Ольгу, у которой месяц назад нашли опухоли. 

Дарья ПЕТРОВА

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