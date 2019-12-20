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"Куколка": Гузеева вышла к бывшему в обтягивающих лосинах

"Куколка": Гузеева вышла к бывшему в обтягивающих лосинах
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущую "Давай поженимся" засняли на ярмарке с мужчиной

Лариса Гузеева считается одной из самых красивых актрис нашей страны. Даже в 60 лет она не перестает следить за собой и регулярно худеет. Результатом диеты знаменитость поделилась в Инстаграм, где выставила фото в обтягивающих лосинах.

Сама ведущая "Давай поженимся" считает свой образ "нелепым" и признается, что в жизни она далеко не белая и пушистая.

"Да, я не белая и не пушистая! Ну и какая я Снегурочка! Но! Я могу над собой посмеяться! Маша, подружка моя дорогая, спасибо тебе за твой талант и за помощь в создании такого милого и нелепого образа!" – написала Гузеева.

В комментариях подписчики Гузеевой обсуждали не только ее стройные ноги, но и Дмитрия Нагиева, который позирует с ней на фото. Когда-то Гузеева и Нагиев были любовникам. Отношения их были давно, теперь звезды встречаются только по работе. Их приглашают сниматься вместе в новогодних шоу. 

"Вы молодец! Похудели сразу стали моложе лет на 5", "Похудела, похорошела нереально", "Ох ну и красавцы", "Вы прекрасны в этом образе! Очень свежо! Вы очень красивая!", "Обворожительная", "Классная парочка", "Такие ножки стройные", "Лариса, вы прекрасно выглядите", "Вы невероятная женщина! Таких больше не делают", "Куколка", – высказались в Инстаграм Гузеевой.

Худеть ведущая "Давай поженимся" предпочитает с помощью специалистов. Недавно, она приводила тело в форму на берегу Финского залива, где ее нашли на дереве. 

Дарья ПЕТРОВА

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