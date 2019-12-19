Родственница "Хуторянки" позировала без штанов

Племянница Софии Ротару разместила в социальных сетях пикантный снимок. На фото Соня Кей, такой псевдоним выбрала себе брюнетка, лежит у бассейна на улице в купальнике. Подписчики родственницы Ротару смогли рассмотреть ее стройные ноги и грудь, обтянутую тканью.

Соня Кей пошла по стопам знаменитой тети и стала певицей. Девушка дает концерты на Украине и уже снималась в клипах. Однако в комментариях поклонники в комментариях восхищаются не талантом артистки, а ее сексуальным телом, которое она все чаще выставляет напоказ.

"Огонь", "Прекрасная фотография", "Классная", "Прелесть", "Супер", "Горячая", "Вау", "Какая красивая", – пишут в Инстаграм Сони Кей.

Сердце племянницы Ротару уже занято – таинственный избранник сделал ее предложение. До этого Соня Кей раздвинула ноги в трусах для фото.