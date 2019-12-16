Артистку раскритиковали за изменившуюся внешность

Поклонники переживают за Любовь Успенскую. Они пришли в ужас от лица артистки на последней фотографии, которую опубликовала певица Валерия в своем Инстаграм, и вынесли ей страшный приговор: по их мнению, узнать певицу скоро будет невозможно, а лицо ее треснет из-за инъекций.

Рассмотрев снимок, пользователи решили, что щеки и губы Успенской увеличились. В Инстаграм предполагают, что Любовь Успенская перестаралась с пластическими операциями.

Сама артистка никогда не подтверждала, что прибегала к услугам пластических хирургов. Секрет ее красоты так и остается неизвестным. Многие поклонники артистки восхищаются тем, как она выглядит.

"Любовь просто королева", "Куколка", "Выглядите обе просто прекрасно!", "Красавицы", "Прекрасные", "Успенская сделала столько пластических операций, что ее даже не узнать", "Любовь попала в рубрику "жертвы пластических операций", "Уже и не узнать, пора остановится!", "У Любочки скоро треснет лицо от уколов", "Словно маска китайца", "Любочка перебарщивает с губами и щеками", "У любочки не лицо уже, а восковая маска", "Глаза у Любочки уже не открываются", – раскритиковали знаменитость в Инстаграм Валерии.

Ранее Любовь Успенскую пристыдили за фотосессию в прозрачных платьях.