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"Стыдно смотреть": Успенская засветила белье в прозрачном платье

"Стыдно смотреть": Успенская засветила белье в прозрачном платье
Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Грудь королевы шансона оказалась у всех на виду

Любовь Успенская покрасовалась перед камерой в своих новых нарядах. Артистка примерила несколько платьев. Все они оказались очень откровенными: сквозь прозрачную ткань видна пышная грудь артистки и ее нижнее белье. На некоторых кадрах кажется, что звезда и вовсе снимается без трусов.

Снимки в "голых" платьях Успенская выставила на суд поклонников. В Инстаграм большинство пользователей решили, что артистка выглядит идеально, а ее роскошная фигура позволяет носить такие наряды. Нашлись и критики: они признались, что им стыдно смотреть на такие фото.

"Ах какая женщина, молодец", "Шикарно",", "Как будто манекен", "С такой фигурой любое платье– сказка", "Наряды шикарная, как и вы", "Стыдно смотреть", "Успенская с ума сошла. Старая кляча", – написали пользователи в социальных сетях.

Если наряды и фигура Успенской у большинства вызвали восхищение, то вот лицо комментаторам не понравилось. Они считают, что Любовь Успенская переборщила с пластикой, а от ее красоты ничего не осталось.

"Вся натянута", "Пипка как у Майкла Джексона! Где красоту люди увидели?", "С пластикой перебор...Раньше такая хорошая была, зачем что-то менять было", "Лицо перекачано щеки надули", "Что с лицом?" – раскритиковали в Истаграм "королевы шансона".

Ранее стало известно, что Ларису Гузееву гонят с работы. 

Дарья ПЕТРОВА

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