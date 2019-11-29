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Любовь Успенская решила поблагодарить своих поклонников после концерта в Тюмени. Артистка записала видео со словами благодарности, однако оценили его не все. После увиденного в ролике комментаторы начали затыкать Успенскую и посоветовали ей "уйти на покой".
Поклонники сочли речь Любовь Успенской несвязной. В социальных сетях считают, что знаменитость так странно говорит из-за пластических операций, возраста и алкогольной зависимости. На видео разобрать все слова Успенской можно с трудом, при этом певица поддерживает себя за шею и все время прикрывает глаза.
"Что с речью?", "Языком еле ворочает старушка", "Говорить тебе нельзя! Не умеешь и не можешь! Так что молчи, пой и не выставляй себя в глупом свете!", "Лицо перетянуло", "Пора на покой! Надо уметь уйти красиво!", "Пьяная старушка", "Лицо затянули узелком на затылке, а шею нет, вот и прячет", "Любительница выпить", – раскритиковали Успенскую в Интернете.
В злоупотреблении алкоголем артистку упрекают не в первый раз. Поклонники не раз замечали, что на видео Любовь Успенская ведет себя странно – причину этого видят в пагубной зависимости.
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