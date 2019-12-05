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Валерия поделилась фотографией, где она сидит на стуле в сапогах с огромными каблуками. Подписчики от обуви артистки в шоке, а также они не могли не заметить, как сильно похудела знаменитость. В Инстаграм решили, что такая обувь не подходит для худеньких ног Валерии и выглядит, как кандалы.
Некоторые пользователи пошли еще дальше и буквально заклевали артистку за фигуру. В социальных сетях Валерию сравнили с трупом.
"Сапожки вам не идут абсолютно, для такой обуви сильно худенькие ножки у вас", "Поешьте хоть что-нибудь, уже перебор с худобой, ну честное слово", "Как труп сидячий", "Сапожки у Зверева отобрали?", "Вот это кандалы на ваших ногах, они не тяжелые?", "В глаза бросаются одни сапоги", "Валерия с ума сходит", – написали подписчики в Инстаграм Валерии.
В болезненной худобе Валерию упрекают не в первый раз. Поклонники критиковали звезду за изнурительные тренировки и просили ее перестать "бороться со старостью".
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