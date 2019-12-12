Певица с мужем Иосифом Пригожиным пришла на вечеринку в смелом наряде

Валерия появилась на дне рождения музыканта Эмина. Для мероприятия блондинка выбрала короткие кожаные шорты, которые оголили ее стройные ноги, и колготки с леопардовым рисунком. Судя по всему, звезду не напугала зимняя погода – вечером и ночью температура уже опускается до минуса.

В комментариях Валерию, как и всегда, закидали комплиментами. Поклонники от жены Иосифа Пригожина в восторге: они считают, что она великолепно выглядит в свои 51.

"Вы самая красивая", "Красотка", "Валерия, Вы бесподобной красоты!", "Классные", "У вас шикарная улыбка", "Валерия с супругом – классная пара", – оценили Валерию в Инстаграм.

Среди приглашенных гостей на вечеринке были замечены Виктория Боня и Анна Семенович. Бывшая участница шоу "Дом-2" на снимке прикрывала живот, чем вызвала слухи о своей беременности.

Ранее "Утро" публиковало фото худой Валерии, которую поклонники начали сравнивать с трупом.