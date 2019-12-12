Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Валерия в мороз оголила ноги в микрошортах

Валерия в мороз оголила ноги в микрошортах
Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Певица с мужем Иосифом Пригожиным пришла на вечеринку в смелом наряде

Валерия появилась на дне рождения музыканта Эмина. Для мероприятия блондинка выбрала короткие кожаные шорты, которые оголили ее стройные ноги, и колготки с леопардовым рисунком. Судя по всему, звезду не напугала зимняя погода – вечером и ночью температура уже опускается до минуса.

В комментариях Валерию, как и всегда, закидали комплиментами. Поклонники от жены Иосифа Пригожина в восторге: они считают, что она великолепно выглядит в свои 51.

"Вы самая красивая", "Красотка", "Валерия, Вы бесподобной красоты!", "Классные", "У вас шикарная улыбка", "Валерия с супругом – классная пара", – оценили Валерию в Инстаграм.

Среди приглашенных гостей на вечеринке были замечены Виктория Боня и Анна Семенович. Бывшая участница шоу "Дом-2" на снимке прикрывала живот, чем вызвала слухи о своей беременности.

 

Ранее "Утро" публиковало фото худой Валерии, которую поклонники начали сравнивать с трупом.  

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей