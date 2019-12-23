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Барановская развалилась на траве с "ухажером" между ног

Барановская развалилась на траве с "ухажером" между ног
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая Андрея Аршавина откровенно рассказала о своей личной жизни

Юлия Барановская улетела из России. В отпуске телезвезда отправила своим поклонникам первое фото, где она сидит, развалившись на траве. А между ее бедрами и икрами залез маленький зверек – сурикат. Комментаторы сразу же назвали его "ухажером" звезды.

"На месте. Встретили 🔥🔥🔥🔥🔥 все видят, что я не одна на фото)", – подписала Барановская.

Поклонники знаменитости предположили, что она отправилась в Намибию. Во время долгого перелета в Африку она отвечала на вопросы своих подписчиков в Инстаграм.

Больше всего их, конечно, интересовала личная жизнь Юлии Барановской. Телезвезда рассказала, что хочет выйти замуж хочет, но о воссоединении с Андреем Аршавиным речи быть не может.

"Замуж выйду точно! И точно не за Аршавина",

написала Барановская.

После телеведущая призналась, что никогда не обращалась к помощи пластических хирургов, хоть и задумывалась о коррекции формы груди. Поклонники Юлия Барановской от ее естественного вида без ума и заваливают комплиментам в социальных сетях.

"Зверюшка тоже встретила тебя, Юля, как родную", "Красоточка", "Суррикат", "Очень красивая", "Так мило", "Юля, ухажер у твоих ног?", "Огонь", "Удачного отпуска вам, Юля", – похвалили в Инстаграм Барановской.

Ранее Юлия Барановская устроила стрельбу на улице. 

Дарья ПЕТРОВА

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