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Юлия Барановская улетела из России. В отпуске телезвезда отправила своим поклонникам первое фото, где она сидит, развалившись на траве. А между ее бедрами и икрами залез маленький зверек – сурикат. Комментаторы сразу же назвали его "ухажером" звезды.
"На месте. Встретили 🔥🔥🔥🔥🔥 все видят, что я не одна на фото)", – подписала Барановская.
Поклонники знаменитости предположили, что она отправилась в Намибию. Во время долгого перелета в Африку она отвечала на вопросы своих подписчиков в Инстаграм.
Больше всего их, конечно, интересовала личная жизнь Юлии Барановской. Телезвезда рассказала, что хочет выйти замуж хочет, но о воссоединении с Андреем Аршавиным речи быть не может.
"Замуж выйду точно! И точно не за Аршавина",
– написала Барановская.
После телеведущая призналась, что никогда не обращалась к помощи пластических хирургов, хоть и задумывалась о коррекции формы груди. Поклонники Юлия Барановской от ее естественного вида без ума и заваливают комплиментам в социальных сетях.
"Зверюшка тоже встретила тебя, Юля, как родную", "Красоточка", "Суррикат", "Очень красивая", "Так мило", "Юля, ухажер у твоих ног?", "Огонь", "Удачного отпуска вам, Юля", – похвалили в Инстаграм Барановской.
Ранее Юлия Барановская устроила стрельбу на улице.
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