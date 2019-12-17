Ведущую засыпали оскорблениями после "нелепого танца"

Юлия Барановская показала тело на съемках передачи "Модный приговор". Телезвезда распахнула пиджак, под которым был только короткий топ, обтягивающий ее грудь. Рядом со знаменитостью в этот момент находился ее коллега Александр Васильев.

Забавное видео поклонников не впечатлило. Бывшую возлюбленную Андрея Аршавина сравнили с лягушкой, а ее танец назвали неприятным. Досталось от подписчиков Барановской в Инстаграм и стилисту – его внешний вид комментаторы не оценили.

Преданные поклонники Барановской, наоборот, от ее образа в восторге. Они считают телеведущую шикарной девушкой и большой умницей из-за того, что она одна воспитывает троих детей.

"Неприятно видеть этот "танец", "Меня одного раздражает этот старикан? Не только старикан", "Заспанная еще больше на лягушку похожа", "Хулиганы", "Странная парочка! Особенно Александр нелепо выглядит!", "Зажигалочки", "Юля вам так идет классика. Просто шикарна", "Хулиганят", "Юлия большая умница", – высказались пользователи в Инстаграм Барановской.

Ранее Юлия Барановская устроила стрельбу на улице.