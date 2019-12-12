Звезда "Дома-2" почти без одежды легла на кровать, подняла ноги и вывалила грудь

После выступлений Ольга Бузова отдыхала. Развалившись в постели в одном боди, она делилась впечатлениями, полученными на своих концертах. При этом артистка махала голыми ногами, а ее бюст едва на выпал из одежды.

"Сегодня кайф.. Ой... Все концерты у меня особенные, правда. Не бывает одинаковых... Всегда какая-то своя аура, энергетика... атмосфера. Сегодня прямо..", – хвалилась звезда "Дома-2" и замяукала, а потом засмеялась. Такою ее и сняли на видео, которое потом было опубликовано на странице певицы Инстаграм.

Затем певица стала вилять ягодицами и посылала воздушные поцелуи поклонникам. Те бы откликнулись на сексуальный кадр, но комментировать в Инстаграм-историях, где помещен ролик, не получится.

Ранее Ольга Бузова танцевала в панталонах и топе, превратившем ее грудь в трубочки, показала голые ноги в ультрамини и стянула фигуру чересчур коротким платьем.