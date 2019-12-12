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Полуголая Бузова свалилась в постель после "кайфа"

Полуголая Бузова свалилась в постель после "кайфа"
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/
Звезда "Дома-2" почти без одежды легла на кровать, подняла ноги и вывалила грудь

После выступлений Ольга Бузова отдыхала. Развалившись в постели в одном боди, она делилась впечатлениями, полученными на своих концертах. При этом артистка махала голыми ногами, а ее бюст едва на выпал из одежды.

"Сегодня кайф.. Ой... Все концерты у меня особенные, правда. Не бывает одинаковых... Всегда какая-то своя аура, энергетика... атмосфера. Сегодня прямо..", – хвалилась звезда "Дома-2" и замяукала, а потом засмеялась. Такою ее и сняли на видео, которое потом было опубликовано на странице певицы Инстаграм. 

Затем певица стала вилять ягодицами и посылала воздушные поцелуи поклонникам. Те бы откликнулись на сексуальный кадр, но комментировать в Инстаграм-историях, где помещен ролик, не получится.

Ранее Ольга Бузова танцевала в панталонах и топе, превратившем ее грудь в трубочки,  показала голые ноги в ультрамини и стянула фигуру чересчур коротким платьем.

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА

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