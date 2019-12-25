Ведущая "Дома-2" снялась в пикантном видео

Ксения Бородина порадовала мужскую часть своих поклонников видео, где она позирует в роскошных нарядах. В ролике звезда телестройки хвастается голой грудью, которая едва не вываливается из декольте. А после начинает задирать платье и демонстрирует роскошные ноги.

Под видео сексуальной Ксении Бородиной поклонники начали заваливать ее комплиментами. Им кажется, что ведущая шоу "Дом-2" заметно изменилась в лучшую сторону и стала еще красивее.

"Какая красавица!!! Шикарно", "Красотка", "Прекрасная", "Ксения, вы просто красавица, я всегда вами просто восхищаюсь", "Голливудская звезда", "Ксюш, так похорошела", "Вот это бюст", – прокомментировали видео поклонники Бородиной.

Свои прелести ведущая "Дома-2" выставляет напоказ не в первый раз – до этого она хвасталась загорелыми ногами в платье с разрезом после скандала.

Недавно Ксения Бородина вышла из себя на съемках шоу "Дом-2" и поругалась с беременной участницей телестройки.