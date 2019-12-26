После долгов за коммуналку у звезды "Дома-2" появились новые проблемы

Ольге Бузовой грозит арест из-за того, что она не оплачивает штрафы. За последний год у артистки скопилось 63 нарушения правил дорожного движения, рассказал источник в правоохранительных органах.

Летом Бузова якобы превысила скорость на 40 – 60 км/ч и, но прошло больше трех месяцев, а штраф еще не оплачен, и певице грозит арест на 15 суток или до 50 часов общественных работ, заявил источник в органах. Однако, по его словам, звезда "Дома-2" продолжает нарушать правила – на днях Бузова снова превысила скорость, сообщает "Комсомольская правда".

Из 63 штрафов Ольга многие так и не отплатила. Среди них – превышение скорость, несоблюдение разметки и проезд на красный, сообщил источник. Однако у артистки долги не только за нарушения правил дорожного движения, но и за коммуналку.

Ранее сообщалось, что Бузова задолжала управляющей компании более 10 тыс. за квартиру в Санкт-Петербурге.