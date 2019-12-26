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Звезде "Дома-2" подарили золотой унитаз после интима в душе

Звезде "Дома-2" подарили золотой унитаз после интима в душе
Фото: www.globallookpress.com
У девушки случилась истерика от такого сюрприза

Звезде "Дома-2" Екатерине Скалон подарили золотой унитаз. Двое участников телестройки принесли его и оставили около двери в дом.

Когда девушка увидела унитаз с бантом золотого цвета, у нее буквально началась истерика,. Подарок, скорее всего, был отсылкой к произошедшим накануне событиям – участница телествройки, как считают поклонники, вместе с Владиславом Ивановым развлеклись в душе.

"Золотой душ сделайте нам тогда, а не золотой туалет", – отреагировал на подарок молодой человек. Впрочем, что на самом деле происходило в душе и почему унитаз именно золотой, остается загадкой.

"Она дура. Фу", "Может, она в туалет не могла сходить", "Катя – нормальная девушка. С чувством юмора. Только главное, чтобы репутацию с этим... не испортила бы себе!", "Еще одна "актрисулька", темы мутит, в кадр лезет", "Шокотаз", "Это они придурки, или я одна не догоняю, что происходит?", "По-моему у них был интим в душе, а они подарили унитаз, Влад и говорит, что надо было душ золотой!" – прокомментировали видео пользователи Instagram.

Ранее другая звезда "Дома-2" залезла в ванну в платье с большим декольте.

Карина СИРАЗОВА

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