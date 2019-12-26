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Звезда "Дома-2" выпятила огромную грудь в дырявом платье

Звезда "Дома-2" выпятила огромную грудь в дырявом платье
Мария Кохно. Фото: instagram.com/marynova888
Бывшая участница телестройки оголила тело на улице

Мария Кохно в очередной раз выставила напоказ свой пышный бюст. Выпускница "Дома-2" ради соблазнительного кадра надела платье с дырками и присела у бассейна, чтобы ее грудь можно было рассмотреть сверху.

Комплиментов под соблазнительным кадром бывшей участницы "Дома-2" немного. Поклонники больше переживают из-за того, что в таком виде Мария Кохно гуляет в Мексике – им это кажется небезопасным.

"Маш, в таком прикиде можно до отеля и не вернуться) не страшно с полуголыми грудями ходить по ночным улицам, перед кем там попой крутить", "И не страшно в таком виде ходить?", "Какая ты шикарная, Маша", - пишут под фото бывшей участницы в Инстаграм.

Сама Мария, несмотря на привлекательную внешность, все еще одинока. Она призналась, что уже забыла, какого это быть в отношениях с мужчиной. Все свободное время Кохно посвящает работе и заботе о маме.

"Я забыла, что такое секс! Да-да, я забыла, что это такое сидеть в ресторане или кино за руку с мужчиной, не думая о том, что нужно куда-то бежать. Я вообще забыла, что я девушка, женщина!" – пожаловалась подписчикам Кохно.

До этого бывшая участница шоу "Дом-2" Мария Кохно выпятила зад в купальнике на веревочках. 

Дарья ПЕТРОВА

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