Знаменитая блондинка наслаждается отдыхом за границей

Одна из самых обсуждаемых участниц проекта "Дом-2" Мария Кохно устроила себе каникулы в Мексике. Знаменитость шлет своим подписчикам из жаркой страны не только приветы, но и горячие фото.

Так, звезда телестройки выложила в Instagram провокационный снимок, на котором она изображена на фоне морского пейзажа в разлетающемся от ветра малиновом платье, которое обнажило стройную ногу скрипачки. При этом Мария сравнила жизнь и окружение на чужбине не в пользу России, где девушкам "прививают культ худобы".

Кохно пожаловалась, что все ухажеры диктовали ей, как блондинка должна выглядеть. Поклонники прониклись написанным и пришли в восторг от такого образа пышногрудой красотки. А злопыхатели, как обычно, нашли, к чему придраться.

"Раздражаешь своей попой фотошопя до пошлости...ведь негатив получаешь почти только из за этого... А зачем ты это делаешь?","На тебя Маня наверно смотрят и удивляются, кто же это надутая силиконом девушка", "Голова больше тела и если голову положить параллельно плечам то голова ох какая огромная", "Плитка на полу прогнулась. Фотошопишь не аккуратно", "Маш, почему кафель колышется?", – отреагировали внимательные комментаторы.



Некоторые из них порекомендовали Марии остаться в Мексике и найти там претендента на ее руку и сердце.

"С твоей внешностью это легко", – резюмировала советчица.

Ранее Кохно выпятила огромную грудь в дырявом платье.