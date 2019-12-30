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"Муж будет в шоке": звезда "Дома-2" позировала без белья

"Муж будет в шоке": звезда "Дома-2" позировала без белья
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Бывшая участница проекта села за стол почти нагишом

Дарья Пынзарь сделала своим подписчикам новогодний подарок в виде откровенной фотографии. Выпускница шоу "Дом-2" позировала на стуле в пиджаке на голое тело.

На снимке можно рассмотреть пышную грудь Пынзарь без лифчика и ее стройные ноги. Пока одни восторгаются откровенным видом блондинки, другие критикуют ее.

Пользователям в Инстаграм кажется, что мать двоих детей и жена не должна публиковать такие вызывающие снимки. Муж Дарьи, бывший участник "Дома-2", похоже, не против таких фото. В комментариях Сергей Пынзарь оставил смайлик.

"До нового года 2 дня..А купила только пиджак", "А муж не против таких снимком", "Муж будет в шоке", "Ох не идёт тебе это...мамочка двух детей", "Красотка", "Классная дама", "Жаркая", "Просто огонь", "Хороша Дашка", – высказались комментаторы в Инстаграм Дарьи Пынзарь.

До этого Дарья Пынзарь показала бюст в ванне.

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Дарья ПЕТРОВА

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