Ранее ведущей "Дома-2" приписывали роман с коллегой по телестройке

Ольга Орлова встречает наступающие новогодние праздники в радостном настроении – у нее появился новый бойфренд. По слухам, возлюбленным звезды стал 50-летний бизнесмен по имени Валерий. А ведь еще недавно многие были уверены, что артистку связывают чувства с другим ведущим скандально известного шоу – Владом Кадони.

"У меня есть мужчина, который за мной ухаживает", – призналась ведущая телестройки в недавнем выпуске программы "Алена, блин!", однако имени избранника она тогда раскрывать не стала. Только добавила с улыбкой, что принимает ухаживания поклонника.

Тайну раскрыл портал Super, опубликовавший ролик, снятый в одном из московских ресторанов. Скрытая камера запечатлела, как импозантный мужчина ласково обнимает хрупкую телеведущую.

Ольга Орлова была замужем всего один раз – за предпринимателем Александром Кармановым. В 2001 г. артистка родила сына Артема. Когда ему исполнилось три года, певица рассталась с мужем.