Стройная модель променяла полезную диету на вредную еду

Виктория Романец любит похвастаться стройной фигурой и прилагает много сил, чтобы поддерживать отличную физическую форму. Однако звезда призналась, что пару раз в год она балует себя вредной едой.

"Я просто мечтала обожраться в старом году фастфудом. И завтра об этом буду очень сильно жалеть.Но это уже другая история", – написала Виктория на своей страничке в Instagram.

Свое признание звезда подтвердила фотографией: Романец сидит в полураспахнутом халатике на кровати в гостиничном номере, а вокруг валяются упаковки бургеров и картофеля-фри из популярной сети быстрого питания.

"Вам это не грозит, какой были очаровательной, такой и останетесь", "иногда можно) жизнь то одна) главное не каждый день", "ценю в тебе прямолинейность", "Ого ну ладно можно себя иногда побаловать", "Мне кажется вашу фигуру ни что не испортит она бесподобна", – откликнулись восхищенные подписчики Виктории (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).