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Звезда "Дома-2" засветила грязные ягодицы крупным планом

Звезда "Дома-2" засветила грязные ягодицы крупным планом
Мария Кохно. Фото: instagram.com/marynova888
Бывшая участница проекта вывалила прелести на пляже

Мария Кохно сделала пользователям новогодний подарок в виде сексуальной фотосессии у океана. Блондинка показала объемную грудь в спадающем лифчике, а затем повернулась к камере ягодицами, грязными от песка.

Формы Кохно ее подписчикам в Инстаграм удается рассмотреть во всех подробностях. Под фото Мария поделилась интересной подробностью о своем теле – ее пышный бюст стал еще больше из-за климата.

"Грудь немного неожиданно выросла – это, наверное, плюс... Думаю, это из-за климата (я не беременна)", – написала звезда "Дома-2" в соцсети.

Сейчас Мария Кохно находится в Мексике, откуда регулярно выкладывает соблазнительные фотографии в разных позах. Поклонники к снимкам телезвезды относятся по-разному: одни жестко критикуют блондинку, другие рассыпаются в комплиментах.

"Красотка", "Фигура супер", "Фигурка статуэтка", "Бессовестная", "Фигура бомба", "Как не стыдно", "Обязательно попой к подписчикам?", "Маша, ты такая красавица! А попа просто супер!", "Попец орех", "Зачем так выставлять себя", – написали подписчики под новым фото.

Дарья ПЕТРОВА

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