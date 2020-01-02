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Виктория Романец наслаждается новогодними праздниками в горах, недалеко от Сочи. Экс-участница "Дома-2" на второй день нового года отправилась в баню, о чем рассказала поклонникам в Инстаграме. Девушка опубликовала фото, на котором позирует практически голая – виден лишь край лифчика. Тело Виктория спрятала за вениками.
"Ну куда же без баньки",
– подписала кадр Романец.
На остальных фото и видео экс-участница "Дома-2" показала красоты России. Поклонники были шокированы, как эффектным снимком полуголой Романец, так и видом гор.
"Красота какая", "Вот это кайф", "Бомба", "Вид просто чудесный", "Классно Вика ты красотка", "Как классно", "Очень круто", "Какой вид, невероятная красота", – отметили фанаты.
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