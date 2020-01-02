Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Звезда "Дома-2" прикрыла прелести вениками

Звезда "Дома-2" прикрыла прелести вениками
Виктория Романец. Фото: www.instagram.com/_viktoriya_14
Жена Антона Гусева понежилась в бане

Виктория Романец наслаждается новогодними праздниками в горах, недалеко от Сочи. Экс-участница "Дома-2" на второй день нового года отправилась в баню, о чем рассказала поклонникам в Инстаграме. Девушка опубликовала фото, на котором позирует практически голая – виден лишь край лифчика. Тело Виктория спрятала за вениками.

"Ну куда же без баньки",

подписала кадр Романец.

На остальных фото и видео экс-участница "Дома-2" показала красоты России. Поклонники были шокированы, как эффектным снимком полуголой Романец, так и видом гор.

"Красота какая", "Вот это кайф", "Бомба", "Вид просто чудесный", "Классно Вика ты красотка", "Как классно", "Очень круто", "Какой вид, невероятная красота", – отметили фанаты. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей