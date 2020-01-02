Ксения Бородина снялась в бассейне в странном купальнике

Звезда, как и многие ее коллеги по цеху, улетела греться под солнцем Таиланда. В своем Инстаграм Бородина выложила фото, где позирует, сидя на бортике бассейна в красном купальнике. Некоторым пользователям показалось, что Ксения изуродовала роскошную фигуру странными высокими трусами на завязочках.

Пользователи поразились любви ведущей "Дома-2" к "бабушкиным" нарядам (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Труселя огонь" "Зачем бабушкины трусы надела?)" "Почему у вас купальники с высокими труселями?" "Жуткий купальник" "Трусы отпад,зачем так себя уродовать" – высказались критики.

Впрочем, язвительных пользователей быстро поставили на место – им намекнули, что они ничего не смыслят в моде.

"Ксюша вы просто бомба", – захвалили теледиву остальные.

Ранее Бородина раскрыла грязную правду о звезде "Дома-2".