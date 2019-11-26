Бывшая участница телешоу рассказала о недостатке своего тела

Дарья Пынзарь, больше года живущая с мужем и детьми в Турции, в целом довольна. Однако кое-что ее беспокоит. Под новым фото в Instagram звезда "Дома-2" пожаловалась на серьезную проблему с кожей. На снимке она показана в темных очках, джинсовых коротких шортиках и розовом микротопе. Запрокинув голову на руки, она выгнулась навстречу теплым лучам.

"Во всем всегда есть свои плюсы и минусы, жизнь в теплой и солнечной стране, разумеется, тоже. Я обожаю, когда тепло, ярко светит солнышко, и хожу в топе и шортах! Но, к сожалению, от этого не в восторге моя кожа",

– отметила девушка. И добавила, что, хотя очень любит понежиться на солнышке, "решила попробовать не загорать вообще", так как "убирать всю эту пигментацию, все последствия уже просто устала".



Дамы согласились с бывшей участницей телешоу ("Да, кожа от загара страдает ужасно", "Пигментация заколебала"), давали советы, спрашивали о других сторонах жизни в Турции и предупреждали об опасности "меланом...особенно у светловолосых и людей с белой кожей".

Мужчины возбудились. "Неотразимо смотреть, как ты загораешь там одна", – отметил один из них. Некоторые восхищались: "Даша, как всегда, лучше всех", "Прекрасно выглядите".

Ранее Дарья Пынзарь в коротких шортиках с голым животом эротично станцевала в спальне и в открытом купальнике на веревочках устроила игры.