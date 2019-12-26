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Вера Брежнева поделилась с поклонниками пикантным видео, где она вертит своими ягодицами и задирает ногу. Засняли сексуальную певицу под елкой в обтягивающем серебристом наряде, который подчеркнул все ее изгибы.
На видео Брежнева улыбается и заигрывает с камерой, ничто не указывает на то, что певица переживает из-за проблем в личной жизни. А слухи о разводе артистки с мужем по-прежнему не утихают.
Пользователи уверены, что в отношениях у Брежневой и Меладзе не все в порядке из-за Эрики Герцег. По слухам, солистка группы "ВИА Гра" сблизилась с продюсером. При этом новости о разводе никто не подтверждает.
Более того, Эрика Герцег не перестает говорить о своем таинственном избраннике Михаиле, а Вера Брежнева выкладывает в Инстаграм совместные фото с мужем.
Что на самом деле происходит в отношениях Веры Брежневой и Константина Меладзе остается только догадывтаься.
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