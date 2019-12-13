Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала, как избавилась от единственного недостатка, об отношениях с мужем и о многом другом

Вера Брежнева откровенно рассказала о своих отношениях с Константином Меладзе. Кроме того, самая красивая женщина России открыто заговорила о своих операциях и призналась, что ей пришлось перенести.

Брежнева дала интервью программе "50 вопросов. Она поведала, что не прочь отправить своему любимому пикантное фото.

"Вчера мой муж получил мое фото из ванной", – ответила она. Кроме того, красавица призналась, что супруг ее многому научил. "Как мужчина, он в первую очередь научил меня терпению. Потому что я была очень нетерпеливой и резкой раньше", – заявила она.

Также в разговоре с журналистом Брежнева призналась, что прибегала к помощи хирургов.

"Тогда у нас все это только начиналось и лазер стоил очень дорого", – сказала она.

Ранее в СМИ появились слухи о скором разводе Брежневой и Меладзе. Якобы певица и продюсер переживают не лучший период в отношениях из-за его связи с солисткой группы ВИА ГРА. Певица защищала мужа и смеялась над сплетнями, а потом жестко ответила подписчикам и удаляла фото с супругом.