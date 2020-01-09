Бывшая участница группы "ВИА Гра" не говорит о проблемах в личной жизни

Слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе не утихают. Знаменитости их не подтверждают, но в то же время в Инстаграм певицы появился странный пост. Поклонники считают, что текстом она намекает на расставание с продюсером. Масла в огонь подливает и тот факт, что Брежнева покинула Россию. Сейчас она отдыхает на Мальдивах.

“Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но еще не поздно устремиться вперед, чтобы правильно закончить…" – написала Брежнева.

Комментаторы уверены, что певица постом намекает на новый этап своей жизни. Они считают, что ей пора найти себе другого мужчину. Некоторые пользователи очень переживают за состояние звезды. Им кажется, что на фото она выглядит грустной.

"Ищите другого мужчину, чтобы не приходилось так ностальгировать...", "Ну все сейчас новая порция сенсаций во всех СМИ. Только внеочередной развод пережили. Опять заново. Сколько можно?", "У вас произошло что-то плохое?", "Грустно прозвучало", "У вас депрессия?", "Если решились идти, не задерживайтесь", – написали под снимком Брежневой.

Сама Вера Брежнева на некоторые комментарии ответила: артистка переживает из-за крушения украинского самолета и пожаров в Австралии.