Экс-участница группы "ВИА Гра" засветила грудь в огромном вырезе и нарвалась на оскорбления из-за мужа

Вера Брежнева выложила в своем Инстаграм сексуальное фото, где позирует в расшитом пайетками наряде с большим декольте, позволяющем рассмотреть бюст певицы. Пока большая часть восхищалась красотой звезды, нашлись желающие испортить ей предпраздничное настроение.

Брежневой снова припомнили скандальную свадьбу с Константином Меладзе – певицу до сих пор обвиняют в том, что она увела его из семьи. Одна из пользовательниц пристыдила Веру за откровенный снимок и выразила возмущение по поводу предыдущего поста в соцсети. Мол, негоже выставлять напоказ интимные моменты с мужем, который должен обнимать не ее, а своих детей (орфография и пунктуация сохранены).

"О да Брежнева додумалась отключить коменты под фото с Меладзе в обнимку. Каждый раз за вас стыдно он детей своих должен обнимать !!! И как вы не боитесь тени его детей и их матери??? Безумная женщина вам молиться нужно день и ночь , а не фото такие выставлять", – написала она.

Впрочем, артистка на нападки никак не отреагировала.

Ранее Брежнева высказалась о разводе с Меладзе.