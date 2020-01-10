Поклонники забили тревогу из-за чужой женщины

Максим Галкин поделился с поклонниками редким семейным снимком – вместе с Алла Пугачевой и детьми они отправились на фильм. Снимок, сделанный в кинотеатре, в социальных сетях не оценили. Больше всего досталось Пугачевой – ее назвали "мумией" и "бабулей". Кто-то из подписчиков и вовсе предположил, что на фото изображен двойник Примадонны, а не она сама.

"Разве это Алла? Это ее двойник", – утверждает один из комментаторов.



Пользователям кажется, что Алла Пугачева зря украшает себя – узнать ее становится все сложнее, а красоты это ей не прибавляет. На фото некоторые начали сравнивать ее с Лаймой Вайкуле – многие считают, что артистки стали очень похожи. Кто-то и вовсе советует Галкину бросить жену.

Досталось от подписчиков и самом юмористу. В Инстаграм его начали сравнивать с Филиппом Киркоровым.

"Похожа на Вайкуле", "Одно лицо с Вайкуле", "Макс, бросай эту бабулю. Вы не пара", "Красивые, но блин мама уже просто мумия, как Гурченко когда-то", "Максим все больше похож становится на Киркорова)", "Что-то Алла Борисовна на себя не похожа, как говорила известная актриса – что толку ремонтировать фасад, если канализация стара", – пишут в комментариях.

Однако положительные комментарии под фото тоже есть. Пользователи считают, что в яркой молодежной одежде артистка выглядит гораздо моложе.

"Максим, молодец! Все для семьи и Алла Борисовна цветет по нему, ну просто милашка стала!", "Алуся стала еще круче", "Алла Борисовна шикарно выглядит", "Идеальная семья", – написали под постом.

Ранее Алла Пугачева разнесли после новогодних концертов.