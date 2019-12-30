Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Певица Валерия удивила поклонником смелым образом. Для съемок нового клипа артистка выбрала откровенный костюм: лифчик, высокие трусы и колготки в сетку. Сверху тело знаменитости едва прикрыла прозрачная блузка.
Сама Валерия предвидела негативную реакцию подписчиков Инстаграм. Она попросила не писать ей о возрасте, стыде и о том, что забыла надеть юбку.
Поклонники артистки ругать ее не стали. Наоборот, под сексуальным снимком появились десятки комплиментов, в которых говорится что Валерия выглядит гораздо моложе своих лет, а с такой фигурой может позволить себе смелые фото.
"Невероятной красоты любимая Валерия!", "Все нарядились в трусы и счастливы... Лолита,Успенская... и Валерия", "Ножки стройные , подтянутые! для сцены или клипа офигетельный образ!", "Валерия, не слушайте завистниц... Вы само совершенство!", "Слишком откровенно", "Стройная, красивая, сексуальная. Всегда в форме. Красавица", "Во дает! Девчонка ну просто ОГОНЬ!" – высказались в Инстаграм Валерии.
До этого Валерия вышла в мороз в мини-шортах.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем