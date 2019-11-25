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Валерия в мини прижалась грудью к медведю

Валерия в мини прижалась грудью к медведю
Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Артистка в маленьком черном платье взбудоражила публику

Валерия поделилась в соцсети новым кадром. На нем звезда одета в мини, черные колготки и такого же цвета сапожки на шпильках. Образ дополняют аккуратная прическа с ободком и украшения. Певица выставила вперед слегка согнутую ногу и обняла рукой громадную лапу чучела хищника, прижавшись к ней грудью.

"Медведь поместился в кадр как-то так", – сообщила она под снимком.

Стройная фигура, длинные ноги, на лице ни морщинки – все это удивило поклонников. Одни подумали, что любимица опубликовала фото из прошлого: "Какой это год?", "Это ретроснимок?", "Засомневалась... думаю: интересно, Валерия – студентка", "Вы возвращаете меня в 90-е". На что исполнительница ответила, что фото сделано в 2019 году.

Другие отметили моложавую внешность артистки. "Какая красавица!!!! А какие ножки...", "Бесконечно длинные, идеальны",  "Стильная", "Вся тоненькая",, "Как девочка", "Старшеклассница!", "Молодеешь с каждым днем... Выглядит потрясающе", "Куколка", "Прелесть какая... супер", "Вы здесь как 20-летняя", "Такой образ , прическа – на все 100", "Снегурочка", "Как всегда, само обаяние", – хвалили подписчики.

Ранее Валерия потренировала рот оральными упражнениями.

Полина ДОРОЖКИНА

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