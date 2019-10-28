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Валерия пошла в Кремль без нижнего белья

Валерия пошла в Кремль без нижнего белья
Певица Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Певица возбудила фанатов пикантным кадром

Валерия опубликовала в Instagram снимок из Кремля, на котором позирует в провокационном наряде. На ней белое платье с открытой спиной и разрезом сбоку, сквозь ткань видна обнаженная грудь. 

Под фото звезда рассказала, что на юбилейном концерте Стаса Пьехи "так и не сделали общее фото: некогда было..." и поздравила "прекрасного артиста с 15-летним юбилеем творческой деятельности". По ее словам, "им была взята очередная высота – Кремлевский дворец", а его "искренность, творческая честность, профессионализм совершенно подкупили всех зрителей". 

Подписчики не сдержали эмоций и лестно высказались в адрес самой артистки (орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

"Красотулечка", "Вы роскошно выглядите", "Как цветущая орхидея... нежно...", "Вы великолепны в белом!!!", "Потрясающая, восхищаюсь"", "Свеженькая", "Принцесса", "Богиня", "Прелесть", "Вы, как всегда, супер", "Милота".

Фото Валерии в соцсети не раз горячо обсуждали поклонники. Но не всегда снимки приходятся им по вкусу: на прошлой неделе певицу обругали, назвав пошлой ее тренировку речи. Ранее фанаты испугались, увидев изуродованное лицо популярной исполнительницы, а до этого восхитились ее фигурой в постели.

Полина ДОРОЖКИНА
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