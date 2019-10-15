Мужу певицы посоветовали следить за женой

Певица Валерия поздравила Николая Баскова с днем рождения на своей странице в Instagram. Артистка опубликовала совместное фото и отметила, очень ценит их дружбу.

"Ты удивительный, относишься к тому числу людей, кого все любят, и не найдётся ни одного говорящего о тебе плохо",

– написала Валерия в посте, пожелав Баскову оставаться таким же добрым, светлым и чутким.

Многие подписчики певицы присоединились к поздравлениям, однако и крепкие объятия коллег на снимке не остались без внимания:

"Коля сзади обнял вас, так сексуально!", "Пригожин, куда ты смотришь, твою жену лапают", "Какая красивая пара", "Отпусти Леру пока хозяин не видит", "Как он тебя обнял и прижал к себе. Дело осталось за поцелуем".

Николай поблагодарил Валерию за поздравления и написал комментарий, что он "всегда рядом".

Сегодня, 15 октября, Басков празднует свое 43-летие. Ранее на своей странице в Instagram певец показал подписчикам королевский номер в одном из отелей Монако, где он поселился на несколько дней.