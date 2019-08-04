"Какая фигура!": Валерия сексуально прилегла на кровати

Певица выглядит намного моложе своего возраста

Валерия призналась, что не любит постельные кадры, но решила сделать исключение и опубликовала невинный снимок в Instgaram на кровати. И хотя на фото артистка позирует в пижаме и выглядит нежно, поклонников вид звезды взбудоражил не на шутку.

"Вы помните, что вам снится ночью? Со мной, к примеру, такое очень редко бывает. Вот сегодня тот самый случай, когда запомнила, что снилось – почему – то оказалась в маленькой чужой грязной студенческой квартире, готовились к конкурсу",

- поделилась Валерия.

Певица добавила, что ей часто снятся "ужасы" артиста, например, как она забывает слова песни посредине выступления. Одни подписчики принялись рассказывать о том, что снится им. Однако большинство обсуждали саму Валерию.

"Очень красивая пижамка, а Валерия в ней как куколка", "Очень милая пижамка и Вам идет", "Красота", "Пижамка прекрасная, нежность прям", "Пижама красивая, а вы, прекрасны, как всегда!", "Красота неземная", "Какая фигура! Как у девушки 17-летней!" – восхитились поклонники.

Нашлись и недоброжелатели, которые раскритиковали знаменитость не только за кадр из постели, но и за то, что она рассказала о своем сне, что, по их мнению, опасно делать.

"Свою постель нельзя показывать! Нельзя разрешать заходить в спальню!", "Уже не знают, как себя показать. Не противно самим-то", "Мир сошёл с ума", – возмутились злопыхатели.