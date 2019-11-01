Новый образ артистки вызвал споры

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал фотографию своей жены Валерии в новом образе. На снимке певица позирует в черном платье и с непривычной прической – длинными локонами и без челки.

"Как вам такой образ на новую афишу?" – поинтересовался Пригожин у подписчиков. В комментариях отметили, что на этой фотографии Валерия похожа на экс-солистку "Фабрики" Александру Савельеву, а также что новый образ не соответствует возрасту певицы:

"Постарела немного", "Показалось, что это Саша Савельева", "Как-то наигранно", "Будто дама постбальзаковского возраста", "Как глупенькая кукла", "Слишком много фотошопа", "Стареющая Барби".

Однако многие поклонники Валерии не согласились с предыдущими комментариями и пришли в восторг от фотографии звезды:

"Леди Вамп", "Образ, как всегда, прекрасен", "Супер", "Шедевр", "Молодеет. Благодаря вам, Иосиф", "Куколка", "Да, мы привыкли видеть Валерию немного другую, а здесь что-то новое, дерзкая и красивая", "Очень идет без челки", "Роскошная", "Не узнать! Очень красиво!".

Ранее певица порадовала своих подписчиков пикантным снимком, сделанным в Кремлевском Дворце. Валерия предстала в белом платье с открытой спиной и разрезом сбоку.