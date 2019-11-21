Нибиру
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Певица Валерия поделилась с поклонниками фотографией, где она позирует перед концертом рядом с автоматом, продающим напитки. На снимке на звезде надета юбка и яркая кофта, сквозь которую видно ее нижнее белье и очертания груди.
Комментаторы в Инстаграм, где жена Иосифа Пригожина разместила фото, конфуз артистки заметили. Критики посоветовали артистке в следующий раз надевать бежевый лифчик. Поклонники звезды похвалили ее за сексуальность и отметили, как молодо она выглядит.
"Суровые" будни. "Голос" в Крокусе. Буду петь дуэтом с замечательным участником "Голоса 60+" Владимиром Грицыком", – подписала фото певица.
"Бюстик другой бы был лучше. Беж. И не виден был бы", "Насколько идеальная", "Богиня", "Восковая просто", "Сказочная Женщина!", "Очень сексуальна", "Вы всегда великолепны!", "Такая красивая, молодая", "Выглядите на все 100%", "Какая стройная, просто идеально", – похвалили Валерию в комментариях.
Ранее Валерия показала оральные упражнения, которые делает перед выступлениями. Позже внешность знаменитости жестко раскритиковали в социальных сетях.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем