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Белье на виду: Валерия оконфузилась перед концертом

Белье на виду: Валерия оконфузилась перед концертом
Певица Валерия. Фото: instagram.com/valeriya
Артистка снялась с автоматом в прозрачной кофте

Певица Валерия поделилась с поклонниками фотографией, где она позирует перед концертом рядом с автоматом, продающим напитки. На снимке на звезде надета юбка и яркая кофта, сквозь которую видно ее нижнее белье и очертания груди.

Комментаторы в Инстаграм, где жена Иосифа Пригожина разместила фото, конфуз артистки заметили. Критики посоветовали артистке в следующий раз надевать бежевый лифчик. Поклонники звезды похвалили ее за сексуальность и отметили, как молодо она выглядит.

"Суровые" будни. "Голос" в Крокусе. Буду петь дуэтом с замечательным участником "Голоса 60+" Владимиром Грицыком", – подписала фото певица. 

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Публикация от VALERIYA (@valeriya)

"Бюстик другой бы был лучше. Беж. И не виден был бы", "Насколько идеальная", "Богиня", "Восковая просто", "Сказочная Женщина!", "Очень сексуальна", "Вы всегда великолепны!", "Такая красивая, молодая", "Выглядите на все 100%", "Какая стройная, просто идеально", – похвалили Валерию в комментариях.

Ранее Валерия показала оральные упражнения, которые делает перед выступлениями. Позже внешность знаменитости жестко раскритиковали в социальных сетях.

Дарья ПЕТРОВА

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