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"Просто мерзость": Пугачеву затравили за пошлое видео с мужем

"Просто мерзость": Пугачеву затравили за пошлое видео с мужем
Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Ролик с певицей и юмористом посмотрели уже более 2 млн. человек

Алла Пугачева и Максим Галкин снялись в новогоднем фильме популярного блогера. Появление звездной пары в ролике Насти Ивлеевой не осталось незамеченным. Комментаторы жестко раскритиковали Примадонну. По их мнению, видео получилось "пошлым" и "гадким".

Посмотревшие ролик про Новый год-2020 считают, что знаменитости сильно опустились и опозорились, снявшись в подобном видео для YouTube.

"Начало фильма отстой. Пошло и гадко", "Невероятный пошлый фильм", "Удивили, Максим. Это просто мерзость, а не фильм! Вы опустились", "Как же вы упали до такого шлака", "Какой позор", "Пока выпускают такой шлак в массы, мы не сможем воспитать достойную молодежь", "Деградация, не стоит потраченного времени", – раскритиковали пользователи в Инстаграм Пугачевой.

Часть зрителей, наоборот, считают, что фильм получился веселым и отличается от всего того, что показывают в новогоднюю ночь по телевизору.

"Спасибо! Очень смешно", "Столько легенд в одном видео", "Лучшие! Поднимаете новогоднее настроение", "Восхитительно! Лучше, чем то, что по телику крутят", – похвалили Настю Ивлееву в YouTube.

Дарья ПЕТРОВА

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