Бывшая солистка группы "Серебро" открыла декольте

Ольга Серябкина представила на суд подписчиков свое новое творение – клип на песню "Не бойся". В видео сексуальная брюнетка танцует в пиджаке, который, похоже, надела на голое тело. В некоторых моментах бюст Серябкиной практически вываливается из наряда. Мужская часть зрителей уверены – голую грудь певицы засняли на видео, а затем замазали.

В целом, первые 25 тыс. зрителей, посмотревшие клип, считают, что Серябкина выглядит очень скромно, а пошлости на видео практически нет. Некоторым пикантных моментов показалось мало – они просят Ольгу Серябкину в следующий раз порадовать мужскую аудиторию и сняться в более откровенном наряде.

"Кое-что замазали", "Бомба", "Хватит 0+. Сними хотя бы 16+, мужская половина то ждет этого", "Хороший клип. Без пошлостей", "Крутое видео", "Оля очень красивая", "Был засвет груди, его замазали", "Оля одетая что ли будет? Чудо чудное", – оценили на YouTube клип Серябкиной.

Под видео экс-солистка "Серебра" написала, что это ее последняя работа под лейблом MALFA. Как известно, Максим Фадеев разорвал контракты со всеми артистами.

Певица Наргиз, которая раньше сотрудничала с продюсером, считает, что Максим Фадеев после роспуска всех артистов продолжит заниматься продвижением только Ольги Серябкиной. В своем последнем интервью Наргиз также рассказала о болезни продюсера.