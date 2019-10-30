Продюсер рассказал о больших изменениях в своей жизни

Максим Фадеев решил избавиться от всех артистов, с которыми он сотрудничал в рамках своего лейбла MALFA. Контракты со знаменитостями, по словам продюсера, уже разорвали. При этом Фадеев не стал лишать своих бывших подопечных имен и песен, предоставил им все права на свои творения.

Однако уходить на пенсию Фадеев не планирует. В своем Инстаграм он заявил, что такие изменения нужны для создания нового качественного продукта.

"Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о расторжении контрактов со всеми его артистами, без исключения. А мы будем двигаться дальше, стараясь показывать Вам тот продукт, ради которого с нами произошли такие изменения",

– поделился продюсер с подписчиками.

Как пишет URA.RU, cвое решение Фадеев объяснил тем, что ему стало трудно управлять разросшейся компанией. В планах у него создать маленькую, эксклюзивную компанию, которая будет "выпускать" одного-двух артистов в год, – сообщает телеканал "360".



В комментариях многие пользователи забеспокоились о судьбе любимых артистов и переживают за состояние самого Фадеева, тем более на днях стало известно, что продюсер перенес сердечный приступ. Хотя представитель артиста заявил, что он чувствует себя нормально, многие этим словам не поверили.

"Это конец для всех", "Вот это новости", "Надеемся, у вас все в порядке", "Как ваше здоровье?", "Правильно, главное сейчас это здоровье", "Ну все, Фадеев сдался", "Оставили артистов у разбитого корыта", – прокомментировали в Интернете заявление Фадеева (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

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