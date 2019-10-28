У продюсера случился приступ иешемической болезни

В подмосковный загородный дом Максима Фадеева примчалась "скорая". Об этом расказали источники из его близкого окружения.

Этой ночью продюсеру стало плохо: у мужчины произошел сердечный приступ, сообщает Super. Приехавшие по вызову медики обнаружили, что он находится в предынфарктном состоянии.

Ехать в больницу Фадеев отказался. Необходимые медицинские процедуры ему проводят на дому. Врачи постоянно наблюдают за состоянием продюсера.

Предположительно, приступ спровоцировало нервное истощение, возникшее на фоне скандала, героем которого стал Максим. По Сети давно ходят слухи о романе Фадеева с бывшей солисткой группы "Серебро" Ольгой Серябкиной. Другая участница коллектива рассказала, что не раз видела эту певицу с продюсером во время интима, на что отреагировал еще один знаменитый продюсер.

Артистка отрицает, что у нее отношения с Фадеевым. Однако это не помогает: интернет-пользователи обрушились на нее с резкой критикой и не раз напомнили ей о том, что продюсер женат.

Также появилась информация, что другая поп-исполнительница – Наргиз Закирова – обвинила продюсера в отмене ее концертов. В ответ на это известный промоутер заявил: в течение всего времени работы с артисткой он боялся, что она сорвет выступление, ведь "трезвой не выходила на сцену". Громкая история обросла деталями.