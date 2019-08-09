"Не выходит на связь": Фадеев избегает Наргиз

Скандал между продюсером и певицей обрастает новыми деталями

Юрист певицы Наргиз Закировой Бахмар Исмаилов дал комментарий относительно ее конфликта с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым.

"Мое мнение – сейчас у них произошло какое-то расхождение в понимании творческого будущего Наргиз", -

заявил Исмаилов в интервью РЕН ТВ.

При этом юрист подчеркнул, что не ожидал, что Фадеев "злоупотребит" своим правом ограничить права певицы.

По словам Исмаилова, сейчас продюсер запретил исполнять все музыкальные произведения, которые были созданы за время сотрудничества Закировой и Фадеева.

"Это более двадцати трех хитов. Мы обратились в продюсерский центр для разъяснений, но до сегодняшнего дня мы не смогли достучаться до Максима Фадеева. Он не выходит на связь", –

посетовал адвокат.

Юрист добавил, что все ассистенты и помощники продюсера "до последнего момента утверждали, что все будет нормально". У певицы с 8 августа был запланирован международный тур, однако за 2 недели до начала концертов Наргиз получила уведомление от лейбла о том, что контракт с ней расторгается.

Ранее СМИ сообщили, что продюсер Максим Фадеев прекратил сотрудничество с певицей Наргиз. Стороны выдвинули разные версии, объясняющие случившееся.



