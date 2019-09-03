Раздетая экс-солистка "Серебра" взбесила интернет-пользователей

Ольга Серябкина снова показалась в провокационном виде. Она сфотографировалась в нижнем белье и опубликовала снимок в Instagram. Подписчики обсудили не только внешность артистки, но и неприятную историю с продюсером Максимом Фадеевым, разговоры о которой не стихают до сих пор.

"Решили... что будет классно подвести итоги конкурса в День знаний", – сообщила певица под кадром, на котором позировала, запрокинув голову и прикрыв веки. Назвала она и подарок тому, кто победит.

Однако слова, томный взгляд и сексуальный вид звезды не всем пришлись по вкусу. Некоторые заговорили о другом, ругались и грубили:

"Все участницы группы "Серебро" от нее открестились, все, кто с ней работал. Даже те, кто дружил... хотя, посмотрите, у нее даже подруг нет. Она реально исчадие ада и этим гордится...", "Эксперименты... от Оли звучит как угроза", "Бездарная завистница".

Другие обратили внимание на одну из привычек артистки. "Люди скажите почему она все время рот открывает?", "Открытый рот – путь к славе", "Точнее – к Максу", "Закрой свой грязный рот", – возмущались они.

Фанаты защищали, поддерживали, жалели и хвалили любимицу: "Она не злая. Она просто властная. Девушка – воин, амазонка", "Оля, правильно, что игноришь эту грязь. Не обращай внимания", "Такие грустные глаза", "Нереальная", " Ты прекрасна во всех своих проявлениях", "Огонь девушка", "Супер". А одна поклонница спросила, зачем Ольге Фадеев, и добавила, что "он плохой".

Скандал, связанный с Ольгой Серябкиной, не сходит на нет. Она плохо влияет на Максима Фадеева, рассказала на днях певица Наргиз. Бывшую солистку группы "Серебро", несмотря на то что она опровергала слухи о романе с женатым продюсером, не раз осуждали за это. А она, видимо, стараясь отвлечь внимание, то покажется без макияжа, то засветит интимные места, то расставит ноги, то блеснет голым бюстом.