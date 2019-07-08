Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Фото слишком жаркое": Серябкина сорвала с себя одежду

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official
Провокационный снимок понравился не всем

Певица Ольга Серябкина поделилась с поклонниками пикантным фото.

На своей страничке в Instagram Ольга опубликовала стильный черно-белый снимок, на котором предстала то ли полностью обнаженной, то ли с минимумом одежды на теле. Хорошо поставленный свет не позволяет с уверенностью утверждать, что звезда разделась догола.

"Батарея заряжена", - 

кокетливо подписала снимок певица.

В комментариях к посту началась настоящая буря:

"Это искусство линий тела!", "Народ требует наготы", "Красотка Оля", "Вот каких фото мы ждали", "тебя точно кто-то зарядил тот кого ты наверняка любишь) и это фото слишком жаркое", "Ольга зажигает как всегда", "Юрьевна как всегда секс",  "Огонь", "Красиво и интригующе восхитительно) спасибо за прекрасный вечер", "Потому что нельзя быть красивой такой".

Впрочем, не всем фотография понравилась, многие решили, что Ольга переборщила с обнаженкой:

"Осталось в порнухе сняться", "Олечка опять голая, ну не может она без этого", "Ты вообще нормальная?" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ложку дегтя добавили особо внимательные подписчики, заявившие, что эта фотография старая и снята в 2017 году.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Команда Зеленского нашла способ остановить"Северный поток-2"

Вся надежда на главу Белого дома, считает украинский президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей