"Фото слишком жаркое": Серябкина сорвала с себя одежду

Провокационный снимок понравился не всем

Певица Ольга Серябкина поделилась с поклонниками пикантным фото.

На своей страничке в Instagram Ольга опубликовала стильный черно-белый снимок, на котором предстала то ли полностью обнаженной, то ли с минимумом одежды на теле. Хорошо поставленный свет не позволяет с уверенностью утверждать, что звезда разделась догола.

"Батарея заряжена", -

кокетливо подписала снимок певица.

В комментариях к посту началась настоящая буря:

"Это искусство линий тела!", "Народ требует наготы", "Красотка Оля", "Вот каких фото мы ждали", "тебя точно кто-то зарядил тот кого ты наверняка любишь) и это фото слишком жаркое", "Ольга зажигает как всегда", "Юрьевна как всегда секс", "Огонь", "Красиво и интригующе восхитительно) спасибо за прекрасный вечер", "Потому что нельзя быть красивой такой".

Впрочем, не всем фотография понравилась, многие решили, что Ольга переборщила с обнаженкой:

"Осталось в порнухе сняться", "Олечка опять голая, ну не может она без этого", "Ты вообще нормальная?" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ложку дегтя добавили особо внимательные подписчики, заявившие, что эта фотография старая и снята в 2017 году.

