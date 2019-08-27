"Такая стремная": Серябкина без макияжа напугала публику

Экс-солистка "Серебра" показалась в непривычном виде

Ольга Серябкина поместила в соцсети новое видео, на котором она в полупрозрачном наряде сыпет песок. Ее глаза слегка прикрыты, томный взгляд и замедленные движения манят. Однако не все подписчики поддались чарам, некоторые заявили, что артистка без макияжа, и испугались.

"Лето убегает, как песок сыпется сквозь пальцы", – прокомментировала ролик звезда. И пообещала увидеться со всеми "еще до его ухода".

Те, кто пристально следит за Ольгой и ее творчеством, не упустили возможности поделиться впечатлениями. Одни были разочарованы:

"Такая стремная, что и не нарисуешь", "Боже, какая ты страшная все-таки без макияжа".

Фанаты стали расспрашивать любимицу, когда же выйдет клип на песню "Опаленные солнцем", сгорали от нетерпения и восхищались: "Ты прекрасная... ждем", "Как атмосферно", "Предвкушаю годноту!! Жду клип как второе пришествие", "Боже, какая же ты неземная", "Сладкая принцесса", "Клеопатра".

Песней, о клипе на которую шла речь, экс-солистка группы "Серебро", по ее же словам, хотела продлить уходящее лето. В ней артистка делится чувствами после грустного расставания и желанием быть рядом с любимым.

"Я очень хотела ... собрать все самые классные дни, сохранить их где-то в сердце, чтобы поделиться с вами. И, мне кажется, я нашла идеальный способ – поместить кусочек тепла в песню "Опаленные солнцем". Она получилась суперлетняя", – сообщила Molly.

Ранее Ольга Серябкина не раз будоражила фантазию поклонников смелыми кадрами. Она засветила "дырочку" на отдыхе, показала интимные места, с раздвинутыми ногами поделилась мечтой и отдохнула на природе без лифчика.