Собчак вытащила из певицы всю правду об отношениях с продюсером

Певица Наргиз рассказала Ксении Собчак подробности своего конфликта с Максимом Фадеевым. В августе знаменитости расторгли контракт, но высказываться в адрес друг друга не перестали. Сейчас же, несмотря на все обиды, Наргиз сказала, что жалеет продюсера и считает, что с его психическим состоянием происходит что-то не то.

"Мне его жалко. У него, по-моему, что-то с психикой происходит", – рассказала Наргиз в шоу "Осторожно, Собчак".

Возможно, проблемы со здоровьем и стали причиной конфликта между звездами. Фадеев, как говорит сама Ксения Собчак, признавался, что болел и мало времени уделял Наргиз, но артистке следовало просто подождать.

Наргиз видит ситуацию по-другому. Она вспоминает, что долгое время пела только старые песни и хиты Фадеева из 90-х, а новых песен для нее никто не писал. Более того, артистка утверждает, что у нее уже был готовый коллектив, когда она стала сотрудничать с Максимом Фадеевым.

"Я терпела с самого первого дня, как только я туда пришла. <…> Отношение у нег око мне было потребительское. Он написал для меня только одну песню. <…> Он потерял интерес ко мне, как к артисту",

- рассказала Наргиз в интервью Собчак.

После роспуска продюсерского центра Максим Фадеев сосредоточится на продвижении Ольги Серябкиной – уверена Наргиз. Именно с Серябкиной, по слухам, продюсера связывает долгий роман.

Зрители, посмотревшие интервью, встали на сторону Максима Фадеева. Они считают, что именно продюсер сделал певицу знаменитой.

"Наргиз решила строить карьеру на скандале с Фадеевым? Достойно", "Гость Наргиз, А мы опять слушаем про Фадеева!", "Я раньше думала что Наргиз адекватнее. Очень разочаровала. Хотя талантливая", "Какая мерзость, какое самомнение у Наргиз", "Она без Фадеева была никем", "лить грязь на человека который тебе дал толчок в жизнь – это последнее дело", – высказались пользователи на YouTube.