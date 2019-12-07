"Очень завораживает": Серябкина засветила интимные места на камеру

Певица выложила сексуальное видео

Ольга Серябкина не перестает радовать своих фанатов новым творениями. В этот раз она снялась в видео, где она вертится под водой в короткой кожаной юбке и топе под чувственную музыку.

Фолловеры звезды не скрывают восхищения, отмечая красоту и эстетичность своего кумира.

"Какая же это красиво и эстетично, безумно жду, знаю что уже очень скоро...", "Залипаю на этот видос", "Я кайфую", "Раз 100 пересмотрела", "Холодная снаружи, горячая внутри!", "Без штанов ты огонь", "Какая же Оля красивая"

Один из подписчиков и вовсе настолько впечатлился, что признался Ольге в любви.

"Оленька милая, я счастливый только с тобой. Ты моя единственная любовь. Я хочу, чтобы ты стала моей девушкой . Стань моей единственной и не повторимой. В этой жизни нет ничего невозможного, все возможно. Подумай серьезно, ты будешь самая счастливая девушка, поверь мне дорогая. Ведь мне всего лишь нужен твой ответ. Я принимаю тебя такая, как ты есть и люблю тебя всем сердцем. Ты очень хорошая девушка. Принцесса дорогая, я очень люблю тебя"

Ранее Серябкина опубликовала снимок, на котором она крепко схватилась за лифчик, прикрывающий ее голые прелести.