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Серябкина сжала выпадающую грудь у зеркала

Серябкина сжала выпадающую грудь у зеркала
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Экс-солистка "Серебра" крепко схватилась за лифчик, прикрывающий ее голые прелести

Ольга Серябкина опубликовала в Инстаграм новый провокационный снимок. На нем певица, глядя в зеркало, сжимает выпадающую из нижнего белья грудь. Волосы падают ей на плечи, голова слегка запрокинута, губы почти касаются стекла с ее отражением. 

Под кадром артистка рассказала о случае в самолете. "Важная тема, поэтому возобновляю", – отметила она. Затем, сообщив о девушке, вздрагивающей "от каждой вибрации на борту", предположила, что та испытывает страх перед полетами, и поделилась собственным опытом преодоления этой боязни, а также спросила у подписчиков совета, как вести себя в подобной ситуации тем, кто оказался рядом.

В соцсети откликнулись на ее просьбу. Многие вспомнили примеры из своей жизни и написали, что нужно помогать людям, которые боятся, и поддерживать их. Не обошли вниманием подписчики и саму бывшую солистку группы "Серебро", выразив эмоции по-разному:

"Сексуальная девочка! Обожаю тебя", "Molly, если бы ты ко мне подошла, я бы обо все забыл", "Красивая", "Огонь", "Что бы Вы ни делали с любовью, сочувствием и состраданием, с Вашим сердцем, это будет красиво и вернет человеку гармонию", "Фото очень красивое", "Ночь с узбеками провела", "Бесячая баба". "Почему ты в такие важные темы выставляешь такие фотки".

Не так давно Ольга Серябкина в прозрачном коротком платье засветила трусы, а ранее показала роскошную грудь

Фоторепортаж
"Слишком горячо": Серябкина обнажила ягодицы в прозрачном боди
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Полина ДОРОЖКИНА

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