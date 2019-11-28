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Серябкина в прозрачном мини развлеклась с парнями

Серябкина в прозрачном мини развлеклась с парнями
Ольга Серябкина. Фото:instagram.com/seryabkina
Экс-солистка "Серебра" раздвигала ноги и выгибалась на вечеринке

Ольга Серябкина выложила в Instagram целую фотосессию с мероприятия, на котором побывала. В кадрах она в знакомом поклонникам коротком наряде, из-под которого видно нижнее белье, голые ноги и бедра, демонстрирует откровенные позы в окружении молодых людей. 

"Была очень атмосферная вечеринка. Классная музыка non-stop и настроение", – поделилась артистка впечатлениями. В заключение, отметив, что это "для всех, кто любит врубить в нг музыкальный канал на телеке и танцевать", посоветовала смотреть запись концерта в новогоднюю ночь.  

Фанаты засыпали артистку комплиментами, и пошутили в адер парней рядом с нею: "Посмотрела фотки, и настроение новогоднее сразу появилось", "Какая ты красивая", "Суперкоролева", "Неотразима!", "Вы великолепны", "Самая сильная женщина", "Неприлично красивая и восхитительная мерзавка!", "Как всегда, шикарна", "Огонь девка, супер", "Вообще секси", "Классная кошечка", "Танцоры у тебя, конечно, лунтики".  

Но увиденное не всем пришлось по вкусу. "Совсем устала... и взгляд печальный", "Первый раз вижу платье-трусы", "Стареешь, Оль, нужно тебе уже семью, детей", "Потолстела, что ли", "Совсем страх потеряла", – отметили недовольные.

Ранее Ольга Серябкина блеснула обнаженной грудью, снялась в прозрачной одежде и устроила стриптиз.

Фоторепортаж
"Слишком горячо": Серябкина обнажила ягодицы в прозрачном боди
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Полина ДОРОЖКИНА

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