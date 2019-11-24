Нибиру
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Ольга Серябкина появилась в популярном московском ТЦ, чтобы выступить. Для такого мероприятия артистка выбрала прозрачное черное платье, сквозь которое виднелись ее трусы. Экс-солистка группы "Серебро" заворожила поклонников своим видом.
"Переночевала в небе. Москва, привет",
– подписала кадр звезда.
На фото Серябкина стоит недалеко от зрителей, некоторые из них не могут оторвать свой взгляд от нее. Фанаты осыпали красавицу комплиментами:
"Серябкина не балуй", "Лапуся", "Богиня", "Мартиша Аддамс", "Вы красавица".
А некоторым интернет-пользователям не понравился наряд звезды. Они посоветовали Серябкиной поменять стилиста.
Ранее "Утро" писало о том, что Серябкина оголила пышную грудь.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем