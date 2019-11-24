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Серябкина сверкнула трусами перед мужчинами

Серябкина сверкнула трусами перед мужчинами
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Певица пошла в торговый центр в необычном наряде

Ольга Серябкина появилась в популярном московском ТЦ, чтобы выступить. Для такого мероприятия артистка выбрала прозрачное черное платье, сквозь которое виднелись ее трусы. Экс-солистка группы "Серебро" заворожила поклонников своим видом.

"Переночевала в небе. Москва, привет",

– подписала кадр звезда.

На фото Серябкина стоит недалеко от зрителей, некоторые из них не могут оторвать свой взгляд от нее. Фанаты осыпали красавицу комплиментами:

"Серябкина не балуй", "Лапуся", "Богиня", "Мартиша Аддамс", "Вы красавица".

А некоторым интернет-пользователям не понравился наряд звезды. Они посоветовали Серябкиной поменять стилиста. 

Ранее "Утро" писало о том, что Серябкина оголила пышную грудь. 

Полина ИВАНОВА

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