Певица пошла в торговый центр в необычном наряде

Ольга Серябкина появилась в популярном московском ТЦ, чтобы выступить. Для такого мероприятия артистка выбрала прозрачное черное платье, сквозь которое виднелись ее трусы. Экс-солистка группы "Серебро" заворожила поклонников своим видом.

"Переночевала в небе. Москва, привет",

– подписала кадр звезда.

На фото Серябкина стоит недалеко от зрителей, некоторые из них не могут оторвать свой взгляд от нее. Фанаты осыпали красавицу комплиментами:

"Серябкина не балуй", "Лапуся", "Богиня", "Мартиша Аддамс", "Вы красавица".

А некоторым интернет-пользователям не понравился наряд звезды. Они посоветовали Серябкиной поменять стилиста.

Ранее "Утро" писало о том, что Серябкина оголила пышную грудь.