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"Ох и дыни": Серябкина оголила пышную грудь

"Ох и дыни": Серябкина оголила пышную грудь
Ольга Серябкина. Фото:instagram.com/seryabkinа
Округлости экс-солистки "Серебра" заворожили публику

Ольга Серябкина в майке на тонких бретелях изогнулась, опираясь рукой на край стола. Пышная грудь едва не выпадала наружу. Волосы падают на плечи, задумчивый взгляд карих глаз направлен в камеру. Такой звезду и сфотографировали, а она опубликовала снимок в Instagram. 

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Публикация от MOLLY | Ольга Серябкина (@seryabkina)

Многим подписчикам кадр понравился. Особенно восхищались мужчины, адресуя комплименты не только самой артистке, но и ее бюсту: "Как всегда, просто обворожительная... королева", "Ослепительная", "Ух ты, милашка", "Красивая грудь", "Ох и дыни", "Я бы эти сиски съел...", "Лапа...", "Кошечка", "Да, это точно, грудка у нее – то, что надо", "Ух, самка, мне б такую", "Брови и сиськи огонь", "Прям класная", "Ты клевая", "Очень милая и сексуальная девушка", "Симпатяжка", "Чудненько выглядишь", "Ляля".

Однако не всем кадр пришелся по вкусу. "Как слабоумная", "Что, не выспалась", "Постарела деточка", "Ужасное фото", – отметили недовольные.

Не так давно Ольга Серябкина показалась в сексуальном нижнемм белье и разделась.

Фоторепортаж
"Слишком горячо": Серябкина обнажила ягодицы в прозрачном боди
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Полина ДОРОЖКИНА

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