Бывшая солистка группы "Серебро" оголилась в темной комнате

Ольга Серябкина выложила в соцсети новое горячее видео. В нем певица, распахнув пиджак, сексуально изгибается, выставив грудь вперед, и приоткрывает рот. Это вызвало неоднозначную реакцию, кое-кто забеспокоился.

"Зажгли сегодня в Москве и сразу на рейс. Километры в небе дали возможность передохнуть. Готова снова жечь", – сообщила артистка под видео. Она прилетела в Ригу, где у нее прошло "насыщенное воскресенье".

Подписчики заметили не только то, что звезда сменила имя и теперь публикуется под собственным – Seryabkina, – они по достоинству оценили и внешность экс-солистки "Серебра", и ее движения. Некоторые были поражены, мужчины не сдержали чувств: "Что это с ней", "Что за бред?", "Жги, жги... зажигалка", "Взорви", "Суперкрасивая девушка! ", "Огонь", "Все бомбезно", "Ммм, как соблазнительно", "Ах, какая женщина, мне бы такую", "Кисуля моя дорогая, только ты моя зависимость... Люблю тебя, моя принцесса", "Хочу жениться на тебе... милая, твои глаза, боже мой, они просто прекрасны, хочу всегда смотреть, как они сверкают, словно бриллиант", "Ты просто богиня моих сказочных снов, ты мой кислород, без которого я не смогу прожить... Я влюблен в тебя так, что и не описать словами".

Ольга Серябкина нередко показывается в провокационном виде. На днях она снялась в коротком топе без лифчика и широко раздвинула ноги в мини-платье.